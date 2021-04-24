Труп мужчины без пальцев нашли на автобусной остановке в Ленобласти

Труп мужчины без пальцев нашли на остановке в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области проводит проверку в связи с обнаружением трупа мужчины на автобусной остановке в деревне Большое Райково Кингисеппского района. В седьмом часу утра пятницы, 23 апреля 2021 года, в экстренную службу позвонил 59-летний водитель автобуса, который и увидел тело.

- При осмотре тела полицейские обратили внимание, что у мужчины нет трех пальцев на правой руке. Сам труп был весь в ссадинах, кровоподтеках и множестве других травм, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Вокруг тела была кровь, а также были следы волочения. Вероятно, мужчину убили в другом месте и принесли на остановку. Однако кто это сделал, пока не ясно.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 62-летний житель Калининского района Петербурга. Проводится расследование.