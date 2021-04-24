Силовики опровергли сообщение об убийстве мужчины на кладбище в Ленобласти

Источник опроверг убийство на кладбище в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В правоохранительных органах опровергли сообщение об убийстве на кладбище в деревне Черенцево под Киришами в Ленинградской области. Информация о том, что на погосте произошло преступление появилось в СМИ днем в субботу, 24 апреля 2021 года. Якобы, один из посетителей кладбища увидел двух мужчин, которые рыли могилу. Однако потом один из них упал. Из-за чего свидетель и решил, что произошло убийство.

- На место выехали оперативники. Проверка показала, что это не убийство, а суицид, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, на вид мужчине было около 60 лет. О причинах такого его поступка на данный момент ничего не известно. На месте работает полиция, которая устанавливает все детали произошедшего.