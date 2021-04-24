Мокрый снег с дождем пройдут в Ленобласти 25 апреля

Дождь со снегом пройдут в Ленобласти 25 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пасмурные и холодные выходные выдались в Ленинградской области. В воскресенье, 25 апреля 2021 года, синоптики обещают дожди и даже мокрый снег в большинстве районов региона. Такая же погода будет стоять в области и ночью.

- В ночь на воскресенье в Ленобласти пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха опустится до минус 2, плюс 3 градусов, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем погода изменится не сильно. В большинстве районов сохранятся мелкие дожди со снегом. Но зато потеплеет до 3-8 градусов выше нуля. Ветер ожидается северо-западный, западный до 6-11 метров в секунду.

Пасмурная погода сохранится всю следующую неделю и только ближе в выходным над регионом немного разойдутся облака и покажется солнце.