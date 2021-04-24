Медпункты в садоводствах Петербурга начнут работать со 2 мая

В садоводствах Петербурга со 2 мая начнут работу 36 медицинских пунктов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Со 2 мая 2021 года в садоводствах Санкт-Петербурга и ближайшего пригорода начнут работать медицинские пункты. Сначала их откроется 36, но до конца дачного сезона появятся еще более 20.

- Медицинский персонал сертифицирован, знает, как оказывать помощь пациентам с коронавирусом и людям, находящимся на самоизоляции, - рассказали в Смольном.

Также откроется первый пункт вакцинации от коронавируса в садоводстве Пупышево. По результатам его работы и востребованности будет приниматься решение о расширении пунктов вакцинации в садоводствах.

Добавим, что около 200 тысяч семей петербуржцев живут в садоводствах постоянно. Еще порядка 2,5 миллионов горожан выезжают на дачи летом. Только в эти выходные в свои загородные хозяйства отправились более 1,5 миллионов петербуржцев.