Петербуржцы вышли на субботник 24 апреля

Жители Петербурга вышли на субботник 24 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга вышли 24 апреля 2021 года на общегородской субботник. В нем также принимают участие работники коммунальных служб, дорожных и садово-парковых предприятий, сотрудники органов власти, крупных компаний, учреждений культуры, образования.

- Петербуржцы всегда активно выходят на субботники, помогают коммунальным службам привести город в порядок. Это наша давняя и хорошая традиция, - отметил губернатор Александр Беглов.

Так, горожане занимаются благоустройством по 500 адресам, подрядные организации и предприятия убираются по 3 тысячам. В основном все убирают и вывозят мусор, сажают деревья, кустарники и цветы, ремонтируют и красят ограждения, игровые площадки и приводят в порядок братские могилы и мемориалы.

Разумеется, субботник проходит с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Обязательное условие - использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.