Волонтерская акция "Мы вместе" для помощи во время пандемии завершилась в Петербурге

Петербург подвел итоги волонтерской акции «Мы Вместе» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге завершилась волонтерская акция "Мы вместе", созданная с началом пандемии. Об этом Смольный сообщил в субботу, 24 апреля 2021 года. Движение появилось весной прошлого года, тогда к нему присоединились 4425 человек. В октябре, когда началась вторая волна, помогать людям вызвались 1169 человек.

- После завершения акции волонтеры хотят и будут помогать людям. Город в этом очень заинтересован, - сказал губернатор города Александр Беглов.

С самого начала пандемии, когда многие люди, в основном пожилые и маломобильные граждане, были вынуждены соблюдать самоизоляцию, волонтеры доставляли им продукты, лекарства и другие необходимые вещи. В первую волну пандемии было выполнено 23 тысячи заявок. За все время продуктовые наборы получили более 210 тысяч горожан.

Также волонтеры дежурили на "горячей линии", помогали медикам в стационарах.

Акция официально закончилась, но волонтеры сохранили контакты своих подопечных, которым необходима помощь, и продолжат им помогать.