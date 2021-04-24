Двух девочек на самокатах сбила машина на Васильевском острове

Двух девочек на элетросамокатах сбила машина в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге две девочки на электросамокатах попали под колеса автомобиля. Авария произошла в половину четвертого дня в субботу, 24 апреля 2021 года, напротив дома 17 по Наличной улице.

- 57-летний мужчина за рулем автомобиля марки "Хонда" при повороте совершил наезд на двух девочек, пересекавших пешеходный переход на электросамокатах, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария попала на видео. На кадрах видно, что сначала через дорогу промчали еще два ребенка на самокатах, следом за ними выехали девочки и попали под машину.

Пострадавшими оказались девочки 16-ти и 10-ти лет. От удара х отбросило в сторону, но, благо, тяжелых травм они не получили. Младшая получила легкие увечья, старшая - средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.