Число больных коронавирусом снизилось на 14,7% в Петербурге за неделю

Уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 14,7% в Петербурге за неделю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга провел сравнительный анализ нынешней и прошлой суббот. Так, по данным на 24 апреля 2021 года, число новых случаев заражения за неделю снизилось на 14,79 процентов. Если 18 апреля заболели 695 человек, то сегодня было зарегистрировано 689 больных.

- При этом на 4,81 процентов увеличилось количество госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом, - говорится в отчете комздрава.

Тем не менее, за минувшие семь дней число активно больных уменьшилось на 4,45 процентов. На данный момент коронавирусом болеют 29 621 жителей Петербурга.

Специалисты отмечают, что в Северной столице продолжается медленный спад второй волны пандемии. Однако говорить о скорой победе над инфекцией пока еще рано.