Более 180 тысяч петербуржцев приняли участие в субботнике 24 апреля

В Дне благоустройства приняли участие более 180 тысяч петербуржцев Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в субботу, 24 апреля 2021 года, прошел общегородской субботник. Помочь службам убрать и привести в порядок любимый город в День благоустройства вышли более 180 тысяч местных жителей. Причем, 30 тысяч из них пришли самостоятельно, остальные вышли в составе трудовых коллективов или школ.

- Более 42 тысяч человек вышли в составе трудовых коллективов предприятий и организаций, более 55 тысяч учащихся школ, почти 8 тысяч студентов, более 2300 военных, более двух тысяч курсантов и кадетов, - рассказали в Смольном.

Больше всего на уборку города вышли в Московском и Приморском районах - более 15 тысяч человек в каждом. Привести в порядок Фрунзенский район пришли свыше 14 тысяч, а в Выборгском - 13 800 человек.

Работы проводились в большинстве парков и скверов, в том числе недавно созданных, а также на дворовых территориях.