15,5 тысяч человек привили от коронавируса в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге активно идет прививочная кампания против коронавируса. По данным комитета по здравоохранению лишь за один день 23 апреля 2021 года привились 15,5 тысяч человек. Из них 7 097 поставили первую прививку, а 8 437 уже вторую.

- Всего в Петербурге вакцинировано 534 166 человек. Из них 387 698 полностью завершили цикл вакцинации, - рассказали в комитете по здравоохранению.

С начала прививочной кампании в Петербург поступило более 726 тысяч комплектов вакцины. Препараты ежедневно распространяют между пунктами вакцинации. Сейчас запас в поликлиниках - более 103 тысяч комплектов, на фармбазе почти 89 тысяч. Общий запас вакцины составляет 192 046 комплектов.

Напомним, что в Петербурге за неделю на 14,7 процентов снизилось число новых заболевших по отношению к прошлой субботе.