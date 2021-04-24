Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за задымления

В петербургском Эрмитаже произошло задымление Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга эвакуировали из-за задымления. ЧП произошло в 12 часов утра в субботу, 24 апреля 2021 года, в здании Главного штаба. Как сообщили в пресс-службе музея, на первом этаже начал дымиться щиток, поэтому всех посетителей срочно вывели на улицу.

- Благодаря оперативным действиям ответственных служб в 12:10 часов задымление было ликвидировано, была включена система дымоудаления,- рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

Проблему удалось быстро устранить и уже в 12:25 часов двери Главного штаба снова открылись и посетители вернулись к осмотру экспозиций.

Напомним, за последнее время в Петербурге произошло не мало серьезных пожаров. Самый страшный из них на "Невской мануфактуре". Историческое здание тушили в течение пяти дней.