На КАД Петербурга перекроют движение по двум полосам с 25 апреля

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой дороге Санкт-Петербурга планируются новые перекрытия. Так, с 25 апреля 2021 года почти на две недели перекроют движение по двум полосам на внутреннем кольце. Ограничения запланированы на участке межд транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры и развязкой с Рябовским шоссе.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности асфальта на проезжей части в период с 25 апреля по 6 мая 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

При этом на этом промежутке, пока идет работы, по первой и второй полосам будет ограничена скорость движения до 50 километров в час. Все работы будут идти круглосуточно и в две смены.