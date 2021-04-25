16 «резиновых» квартир и один угнанный автомобиль нашли полицейские в Московском районе Санкт-Петербурга

По итогам проверки в отделение доставили 36 нелегальных мигрантов.

16 квартир, в которых проживали нелегальные мигранты, обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Московском районе Санкт-Петербурга во время профилактического рейда, состоявшегося в минувший четверг, 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

- Полицейские побывали в 51 жилом доме, посетив около двух тысяч квартир, - уточняют в ведомстве. - В ходе проверки полицейские обнаружили 16 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения. В пяти квартирах на Ленинском и Витебском проспектах, а также на улице Ленсовета выявлены факты массового проживания иностранных граждан. В одной из квартир в доме 65 на проспекте Космонавтов выявлен факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ – «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Также в полицию доставили 36 мигрантов, нарушивший действующий закон. Одна из задержанных попыталась дать сотрудникам взятку, однако ее действия быстро пресекли. Кроме того, во время рейда по району полицейские обнаружили угнанный автомобиль, числящийся в федеральном розыске.