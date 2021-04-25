Умерла двухлетняя девочка, спасенная из пожара на проспекте Героев

Две девочки были спасены из огня и доставлены в больницу. Одна из них умерла в тот же день. Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшный пожар в жилом доме на проспекте Героев забрал жизнь двухлетней девочки – ребенок, спасенный пожарными из огня, скончался в больнице. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

- По предварительным данным, днем 24 апреля в квартире одного из домов на пр. Героев, возник пожар, в результате возгорания бытовой техники, расположенной в жилой комнате, - уточнили в ведомстве. - При этом в квартире находились без присмотра две малолетние девочки в возрасте двух и четырех лет, которые были госпитализированы в медицинское учреждение. В тот же день двухлетний ребенок скончался.

По следам трагедии было возбуждено сразу три уголовных дела – по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Оставление в опасности». Ход их расследования поставила на контроль прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.