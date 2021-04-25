Больше 17 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за минувшие сутки

В Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус болше 17 000 человек за минувшие сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что ситуация с эпидемией коронавируса в Санкт-Петербурге стабилизировалась, говорить о полной победе над эпидемией пока не приходится. Доказательство тому – объемы тестов, которые каждый день выполняют медицинские лаборатории. Так, за минувшие сутки их было выполнено 17 035, сообщил в воскресенье, 25 апреля, городской штаб по противодействию инфекции.

- Обработано 5 645 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - также уточнили в ведомстве.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, почему не сходятся между собой статистика по заболеваемости, которую дает Смольный, и статистика, которую дает Роспотребнадзор. Вкратце – разница в методах подсчета: в первом случае учитываются те, кто обратился в больницу, во втором – те, кто получил положительный тест-ПЦР.