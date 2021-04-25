Воскресенье станет одним из самых холодных дней апреля в Санкт-Петербурге

Местами в Северной столице возможен мокрый снег. Фото: Артем КИЛЬКИН

И еще немного о погоде. Для Санкт-Петербург это воскресенье, 25 апреля, может стать одним из самых холодных дней апреля – а может быть и самым холодным. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- На погоду Северной столицы будет оказывать влияние северо-западная периферия циклона, с центром над востоком Вологодской области, - отметил синоптик. - Его усилиями в регионе облачно, в начале дня с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Средняя температура днем составит от +5 до +7 градусов – это на 3-4 градуса холоднее климатической нормы. Кроме того, местами поднимется ветер с порывами до 10 метров в секунду, а атмосферное давление будет слишком низким, что наверняка скажется на самочувствии метеозависимых людей. Одним словом, лучший день, чтобы провести его дома, в тепле и уюте.