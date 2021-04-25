Развязку КАД и Пискаревского проспекта досрочно открыли в Санкт-Петербурге

С 25 апреля движение на участке восстановлено в полном объеме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобилисты, ликуйте: с воскресенья, 25 апреля, все технические ограничения, которые были введены в районе развязки КАД и Пискаревского проспекта, официально сняты. Об этом сообщает ФКУ управление автомобильных дорог «Северо-Запад».

- Работы по замене сборных, открытых лотков в разделительной полосе дороги в районе транспортной развязки КАД на пересечении с Пискаревским проспектом с перекрытием двух полос движения внутреннем кольце завершены досрочно, - уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы.

Напомним: две полосы на развязке перекрывались с 16 апреля. На оставшихся полосах вводилось ограничение скорости до 50 километров в час. Теперь все ограничения сняты.