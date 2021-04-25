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Происшествия25 апреля 2021 13:00

15-летняя девочка из Петербурга отравилась наркотиками в школьном туалете

Школьница пережила клиническую смерть, в тяжелом состоянии ее отправили в больницу
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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За жизнь и здоровье девочки борются врачи.

За жизнь и здоровье девочки борются врачи.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Клинической смертью и экстренной госпитализацией закончилась для девочки 2006 года рождения попробовать неизвестный белый порошок в школьном туалете. Тревожный инцидент произошел в минувшую субботу, 24 апреля, сообщил «КП-Петербург» информированный источник.

- Вскоре после возвращения домой у девочки развились симптомы отравления наркотическим препаратом, - уточнил источник издания. – В тяжелом состоянии ее экстренно отправили в больницу.

Как именно злосчастный порошок оказался у школьницы, теперь предстоит выяснить следствию. Отмечается, что прежде за девочкой не было замечено никаких нарушений закона и общественного порядка: на учете в полиции ни она сама, ни ее семья не состоят.

Напомним: ранее мы писали о семилетней девочке, которая попала в больницу после того, как кто-то в детском саду дал ей конфету. Угощение оказалось нашпиговано наркотиком метадоном.

ЧП