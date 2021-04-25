Водитель спас сбитого машиной лисенка на КАДе в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел недалеко от въезда на Софийскую улицу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагическая история со счастливым (по крайней мере мы на это надеемся) концом произошла в Санкт-Петербурге утром 25 апреля. Один из водителей подобрал на Кольцевой автодороге раненного лисенка – несчастного зверька сбила машина. О случившемся рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Все случилось примерно за два километра до въезда на Софийскую, - уточнили участники сообщества. - Мужчина поймал лисенка в тряпку и отнес в сторону обочины. Там еще остановился водитель грузовика и что-то ему говорил. Дальнейшая судьба неизвестна.

В комментариях подписчики восхитились поступком неизвестного водителя. Нашлись, впрочем, и те, кто осудил его за резкую остановку в потоке машин, но все – и противники и сторонники поступка мужчины – искренне пожелали, чтобы с лисенком дальше все было в порядке.