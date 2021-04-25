Более 100 военных тренировались тушить лесные пожары в Ленинградской области

В ходе учений военные потушили условный пожар, эвакуировали технику и оказали помощь "пострадавшим". Фото: пресс-служба Западного военного округа

Скоро наступит лето – а вместе с ним наступит и сезон повышенной пожарной опасности. В свете этого военнослужащие Западного военного округа загодя начали подготовку к возможным «огненным катаклизмам». Первая тренировка личного состава прошла в Ленинградской области. В ней приняли участие служащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады.

- Пожарные команды были подняты по учебной тревоге и совершили марш в район условного возгорания лесного массива вблизи складов горюче-смазочных материалов и военного имущества, - уточнили в пресс-службе ЗВО. - Военнослужащие практически отработали действия при пожаротушении, эвакуации штатной бронетехники, выводе личного состава из задымленных помещений, оказании первой медицинской помощи при ожогах и отравлении угарным газом.

За тренировкой внимательно следили беспилотники – данные с их видеокамер в режиме реального времени подавались на командный пункт бригады. Всего в учениях задействовали более 100 человек личного состава и десять единиц военной и специальной техники.