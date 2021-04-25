МЧС предупреждает о дожде, мокром снеге и гололедице в Ленобласти

Несмотря на то, что на календаре конец апреля, зима все никак не покинет Петербург и Ленинградскую область. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что на дворе уже конце апреля, зима все не отпускает и сам Петербург и окрестные регионы. Так, в понедельник, 26 апреля, в Ленинградской области ждут резкое ухудшение погоды: с мокрым снегом, дождем и гололедицей на дорогах. С соответствующим предупреждением выступило местное управление МЧС.

- Повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, аварий на железнодорожном транспорте, - предупреждают в ведомстве. – Так же из-за осадков сохраняется угроза выхода водоемов из берегов и подтоплений прилегающих территорий.

Непогода, по прогнозам спасателей, продлится довольно долго – по меньшей мере до среды, 28 апреля. В связи с этим всех – и в первую очередь, конечно же, водителей – призывают соблюдать особую осторожность: не лихачить и внимательно следить за дорогой, чтобы не спровоцировать ненароком трагедию.