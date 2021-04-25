Неизвестный «заминировал» две школы в Санкт-Петербурге

Прибывшие на место происшествия оперативники не нашли никакой взрывчатки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суббота, 24 апреля, выдалась тревожной для работников сразу двух петербургских школ: 619 и 355, в Калининском и Московском районах соответственно. Неизвестный прислал на электронные почты школ письмо, в котором сообщил, что оба учебных заведения заминированы. Цена безопасности школьников и педагогического состава – 140 000 рублей. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Злоумышленник представился «Германом Аполлинарийским» и сообщил, что в школах заложены дистанционно управляемые бомбы, а также установлены видеокамеры, через которые его сообщники наблюдают за учениками и администрацией, - уточнил источник. – Также он потребовал у руководства школ связаться с ним «ВКонтакте» и перевести 140 000 рублей.

На место оперативно выехали бригады разминирования. Как и следовало ожидать, в ходе осмотра школ оперативники не нашли ни взрывчатки, ни камер. Зато теперь они ищут неизвестного «минера».