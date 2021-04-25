Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на следующей неделе

Рабочий визит Владимира Путина в Санкт-Петербург должен состояться уже 28 апреля. Фото: Администрация президента России

Владимир Путин намерен посетить Санкт-Петербург уже в следующую среду, 28 апреля. Ожидается, что президент России выступит на заседании Совета законодателей РФ, действующего при Федеральном собрании. Об этом стало известно в воскресенье, 25 апреля, из программы «Москва. Кремль. Путин», выходящей на телеканале «Россия-1».

- Кроме того, президент, возможно, поздравит работников «Скорой помощи с их профессиональным праздником, - уточняется в выпуске. – Он также традиционно отмечается 28 апреля.

Отметим, что Владимир Путин довольно часто посещает свой родной город. Так, он является почетным гостем традиционного парада, приуроченного ко Дню военно-морского флота, а в ноябре 2020 года принимал участие в торжественной церемонии поднятия флага на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин».