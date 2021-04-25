Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку из-за отравления 15-летней девочки наркотиками в школьном туалете

В тяжелом состоянии девочку доставили в реанимацию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дикая история с 15-летней школьницей, которая заработала тяжелое отравление, попробовав «белые кристаллики» в школьном туалете, получила закономерное продолжение. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Санкт-Петербурга. В воскресенье, 25 апреля, в ведомстве сообщили, что проведут тщательную проверку обстоятельств случившегося.

- Прокуратура проверит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, исполнение уполномоченными должностными лицами органов и учреждений системы профилактики своих обязанностей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним: происшествия случилось в минувшую субботу, 24 апреля. Девочку, отравившуюся наркотическими веществами, экстренно доставили в больницу. На момент госпитализации медики оценивали ее состояние как тяжелое. До этого она успела перенести клиническую смерть.