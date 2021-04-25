Пожилой охранник забил насмерть молодого коллегу в Санкт-Петербурге

В деталях случившегося разбираются правоохранительные органы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткое происшествие случилось в ночь с пятницы, 23, на субботу, 24 апреля, в Центральном районе Санкт-Петербурга. В одном из местных бизнес-центров очевидцы обнаружили окровавленного охранника. Об инциденте «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- На место оперативно прибыл наряд полиции, - уточнил источник. – Выяснилось, что прошлой ночью убитый – 59-летний мужчина - находился на смене вместе со своим 63-летним коллегой. Оба выпивали, и в какой-то момент между ними внезапно вспыхнула ссора.

Что было дальше – известно. Потеряв над собой контроль из-за эмоций и спиртного, старший коллега накинулся на своего напарника и принялся избивать его кулаками. Сколько длилось избиение, не сообщается, но его итогом стала смерть более молодого охранника. В тот же день убийца был задержан. За содеянное ему грозит уголовная ответственность.