Петербуржцев предупредили о магнитных бурях из-за солнечного ветра

Магнитное поле Земли окончательно успокоится уже ко вторнику. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весь день чувствуете недомогание? Вполне возможно, оно связано не с тем, что уже завтра снова выходить на работу, а с геомагнитными бурями. Как сообщил в воскресенье, 25 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, они лютуют уже второй день подряд.

- Второй день подряд потоки солнечного ветра делают геомагнитное поле возмущенным, и временами это возмущения усиливаются до уровня слабых магнитных бурь, - объяснил синоптик.

Благо, терпеть метеозависмым людям осталось недолго - уже в понедельник, 26 апреля, магнитное поле Земля немного успокоится и из возмущенного станет просто неустойчивым. А начиная со вторника, 27 апреля, и вовсе наконец-то перейдет в спокойное и умиротворенное состояние. Ну а пока этого не случилось, лучше себя поберечь – избегать лишних физических нагрузок и больше отдыхать.