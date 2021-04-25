Частный дом загорелся в Курортном районе Санкт-Петербурга

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:57. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что ни день – то новый пожар. Вот и сегодня, в воскресенье, 25 апреля, увы, без возгораний не обошлось: по не установленным пока причинам вспыхнул частный дом на улице Биржевой в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об инциденте сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной столице.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:57, - уточнили в ведомстве. – Горит дом размерами семь на семь метров. Сведения о пострадавших к настоящему моменту не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлечено две единицы спецтехники и девять человек личного состава.

Напомним: одним из самых страшных и сложных пожаров за последние годы в Санкт-Петербурге стал пожар на бывшей фабрике «Невская мануфактура». «Комсомолка» подробно рассказывала о происшествии: от предполагаемых причин возгорания до судеб пожарных, боровшихся с огнем.