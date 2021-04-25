В Смольном рассказали, сможет ли собственник сменить статус Дома ленинградской торговли

Московская компания владеет ДЛТ с 2005 года. Фото: Wikipediа, Alex "Florstein" Fedorov

Дом ленинградской торговли (он же ДЛТ) на Большой конюшенной может в обозримом будущем сменить статус объекта культурного наследия. Об этом «КП-Петербург» в воскресенье, 25 апреля, рассказали в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране и памятников истории и культуры.

- В декабре 2020 года в комитет обратился нынешний собственник Дома ленинградской торговли – московская компания Mercury, - уточнили в ведомстве. – Собственник подал заявку на изменение текущего статуса ДЛТ с объекта культурного наследия регионального на объект культурного наследия федерального значения.

Для чего это понадобилось собственнику, в КГИОП пояснить не смогли. Однако уточнили, что выполнить требования собственника на местном уровне не удастся: для того, чтобы обеспечить смену статуса ДЛТ, ему придется обращаться в инстанции федерального уровня.

Напомним: Дом ленинградской торговли был основан в 1909 году. В 2005 его собственником стала компания Mercury, полностью реконструировавшая торговые площади и открывшая на них универмаг товаров премиум-класса.