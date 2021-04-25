Количество больных коронавирусом выросло на 76 % в Санкт-Петербурге

Причин для паники нет, но задуматься о соблюдении мер безопасности и вакцинации от коронавируса все-таки стоит. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге по состоянию на 25 апреля количество больных новой коронавирусной инфекцией по сравнению с прошлым воскресеньем выросло на 76 %. Такие данные следуют из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19, опубликованной на сайте Смольного.

– 25 апреля количество больных с лабораторно подтвержденной инфекцией, обратившихся к врачам за сутки, составило 294 человека, - отмечается в документе. – В то же время 18 апреля их было 167.

Вместе с тем общее количество зараженных, находящихся под наблюдением врачей (или, другими словами, в активной фазе болезни), напротив, сократилось – с 15 232 на прошлой неделе до 14 493 на этой.

- Тенденция к постепенному снижению интенсивности распространения инфекции сохраняется, - отмечается в документе. - Однако эпизодический рост некоторых показателей говорит о ее неустойчивости и возможности перехода к новому подъему заболеваемости.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, почему не сходятся между собой данные по заболеваемости от Смольного и Роспотребнадзора. Как выяснилось, все дело – в разнице методик подсчета.