Снег выпадет в Санкт-Петербурге в понедельник, 26 апреля

До сугробов дело не одойдет, но вот без слякоти и грязи обойдется вряд ли. Фото: Артем КИЛЬКИН

С весной, кажется, можно проститься – по крайней мере на несколько дней. Уже в понедельник, 26 апреля, зима ненадолго вернет себе свои права: на Санкт-Петербург обрушится мокрый снег с дождем и ветер. Об этом сообщают специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ночью местами пройдет дождь, местами – дождь со снегом, - уточнили синоптики. – Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем – от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Аналогичная картина повторится во вторник, 27 апреля – с той лишь разницей, что к дождю и снегу добавится гололедица на дорогах. Теплеть же, судя по долгосрочному прогнозу, начнет лишь к пятнице, а нормальных весеннее-летних значений в +15, +17 градусов дневная температура и вовсе достигнет не раньше второй половины мая.