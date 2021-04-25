Двухлетний ребенок погиб в страшной аварии в Ленинградской области

По факту случившегося началась доследственная проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жуткая трагедия случилась в воскресенье, 25 апреля, в Кировском районе Ленинградской области. На 80-м километре трассы "Кола" водитель легковушки не справился с управлением, столкнулся с грузовиком и вылетел на встречную полосу, где протаранил еще один автомобиль. Об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В результате аварии оба водителя госпитализированы в состоянии средней тяжести, - уточнили в ведомстве. - Кроме того, в больницу попал один из пассажиров второго автомобиля. Другой пассажир - ребенок 2019 года рождения - скончался от полученных травм.

Отмечается, что в момент аварии ребенок находился на заднем сидении в специальном детском кресле. По факту случившегося проводится лоследственная проверка.