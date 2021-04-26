Строительные вагоны сгорели на юге Петербурга

Пожар произошел на стройке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на одной из строек произошел пожар. В шестом часу утра в понедельник, 26 апреля 2021 года, на пуль экстренной службы поступило сообщение о том, что на Кубинской улице произошло возгорание. Бригада спасателей в составе 17 человек и четырех единиц техники немедленно выехала на место.

- По прибытию спасатели обнаружили, что пожар происходит на территории строительной площадки по адресу дом 82, корпус 1, по Кубинской улице. Пламя охватило четыре металлических вагончика, - рассказали в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Спасатели быстро принялись за работу и менее, чем за час смогли справиться с огнем. В 06:37 часов пожар был уже потушен.

По предварительным данным, никто не пострадал. На данный момент на месте работают специалисты для того, чтобы установить причину возгорания.