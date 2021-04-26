Машина снесла школьницу в Стрельне

Школьницу сбили в Стрельне вечером воскресенья. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Девочка-подросток попала под колеса машины в Петродворцовом районе Петербурга. Авария произошла вечером воскресенья, 25 апреля в Стрельне. Здесь водитель «Лады» не успел затормозить и наехал на школьницу.

- 25 апреля в 21:22 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Стрельна на нерегулируемом перекрестке 48-летний неработающий мужчина, управляя личным автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на 13-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть, - уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшую школьницу госпитализировали в детскую городскую больницу. Ее состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. По факту дорожной аварии полицией проводится проверка. Процессуальное решение примут по ее результатам.