Мужчина сильно пострадал во время отдыха в кемпинге под Выборгом

Полиция расследует обстоятельства получения травм мужчиной в ходе конфликта на территории кемпинга в Выборгском районе Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция выясняет, что произошло с 51-летним мужчиной в кемпинге в Выборгском районе Ленинградской области, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В одиннадцатом часу утра 20 апреля 2021 года в управление МВД позвонил пострадавший и заявил, что его держат в магазине на территории кемпинга в поселке Толоконниково.

- Со слов заявителя, его держат силой, заявляя, что он что-то нарушил, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В это время мимо проезжал 36-летний житель Выборга, который увидел, что какой-то мужчина нападает с ножом на владельца магазина. Он забежал и помог обезвредить нападавшего.

Мужчина заметил, что у нападавшего много травм на голове, кроме того, во время конфликта он поскользнулся и упал на землю. Водитель отвез пострадавшего в больницу, где у него обнаружили много травм головы, перелом костей носа. Мужчине потребовалась экстренная трепанация черепа для удаления гематомы.

Полиция возбудила уголовное дело, а также выясняет, что же произошло в кемпинге.