Среднему жителю Петербурга надо копить на однокомнатную квартиру 12 лет

Купить свое жилье в Петербурге можно через 12 лет накоплений. Если все не подорожает. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург вошел в ТОП городов мира, в которых сильнее всего за прошлый год подорожало жилье - прибавка составила более 25%. В связи с этим аналитики рынков недвижимости и труда выяснили, сколько надо копить на однокомнатную квартиру среднему петербуржцу, по сравнению с жителями других городов.

- В среднем, жителям Челябинска, Оренбурга, Саратова понадобится всего 5 лет на покупку 1-комнатной квартиры в своем городе, Екатеринбурга – 8 лет, Нижнего Новгорода – 9 лет, Владивостока и Санкт-Петербурга – 12 лет. Дольше всего копить придется москвичам – 18 лет, - сообщает пресс-служба сервиса рекрутинга HeadHunter.

По подсчетам специалистов, при средней стоимости «однушки» в 6,3 миллиона рублей и средней зарплате 43 тысячи рублей в месяц, копить на покупку квартиры обычному петербуржцу придется 12 лет (при условии, что жилье на подорожает).

А на первый взнос, для получения ипотеки, петербуржцам придется откладывать большую часть зарплаты два года. Отметим, что прожиточный минимум - та сумма, которую надо оставлять себе на месяц, в Петербурге официально составляет 12 797 рублей.