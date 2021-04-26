Более 13,8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки

Более 13 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 26 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается активная борьба с коронавирусом. Так, по данным Смольного на утро понедельника, 26 апреля 2021 года, за последние сутки обследование на наличие инфекции прошли более 13 тысяч человек. Результаты тестирований будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13892 человека, - рассказали в администрации города.

Также за сутки более 3,6 тысяч человек обратились по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне комздрав рассказал, что количество больных новой коронавирусной инфекцией по сравнению с прошлым воскресеньем выросло на 76 %. За сутки больных с лабораторно подтвержденной инфекцией, обратившихся к врачам за сутки, составило 294 человека