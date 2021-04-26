Полиция завела уголовное дело после ДТП, в котором погиб маленький ребенок

Виновнику аварии с погибшим на Мурманском шоссе ребенком грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уголовное дело по факту смертельной аварии, в которой погиб маленький ребенок, возбудил Следственный отдел ОМВД по Кировскому району Ленобласти. Трагедия произошла вечером 25 апреля на 80-м километре Мурманского шоссе (федеральная трасса «Кола»).

- В 19:00 на автодороге «Кола» 64-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» при перестроении (выполнял опережение справа) совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком «МАН». После столкновения «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле Ланос», под управлением 31-летнего мужчины. От удара «Шевроле» съехал в кювет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате водитель «Шевроле» и его 25-летняя супруга получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Их маленький сын 2019 года рождения погиб на месте.

Водитель «Ниссана» госпитализирован в состоянии средний степени тяжести.

Виновнику аварии грозит до пяти лет лишения свободы.