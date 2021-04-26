Парень зарезал своего отчима во время вспыхнувшей ссоры в Петербурге

Петербуржец зарезал своего отчима во время ссоры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 20-летний парень подозревается в убийстве отчима. Во втором часу дня в воскресенье, 25 апреля 2021 года, в полицию позвонила жительница Фрунзенского района и рассказала, что в своей квартире нашла труп мужа. На место выехали оперативники.

- В квартире дома 42, корпус 2, по Софийской улице было найдено тело 40-летнего безработного мужчины, который скончался от ножевого ранения, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В той же квартире полиция задержала 20-летнего парня, сына заявительницы. Молодой человек работает курьеров в одной из служб доставки.

Как выяснили оперативники, между парнем и отчимом на протяжении долгого времени были напряженные отношения. Вовремя очередной ссоры молодой человек схватил нож и ударил им мужчину.

Молодого человека задержали и возбудили уголовное дело. Сейчас ведется расследование.