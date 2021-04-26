Последние новости Санкт-Петербурга на утро 26 апреля 2021 года: Экстренная посадка самолета в Пулково и арест рэпера из Карелии

Последние новости Санкт-Петербурга на утро 26 апреля 2021 года Фото: Александр ГЛУЗ

"Комсомолка" подготовила все последние новости Санкт-Петербурга на утро 26 апреля 2021 года. День начался с экстренной посадки грузового самолета Ан-26 в аэропорту Пулково. Борт летел из Хельсинки и в 08:26 подал сигнал ЧС. Оказалось, что у борта произошла техническая неисправность. Самолет с четырьмя членами экипажа благополучно приземлился в Пулково.

Стало известно, что ребята, устроившие дрифт в центре города, из-за чего на улице Восстания образовалась большая пробка - рэперы из Карелии. Парни извинились на камеру за свое поведение, однако избежать уголовной ответственности им не удалось. Троих членов группы XII задержали и отправили под стражу.

Накануне стало известно о смерти народной артистки Людмилы Сичкаревой. Прима Смоленского академического драматического театра имени Грибоедова умерла на 84-м году жизни.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двухлетней малышки в пожаре на проспекте Героев. Оказалось, что мужчина, отец семейства, оставил своих девочек 2-х и 4-х лет одних дома, а сам ушел. Дети спали, когда вспыхнула бытовая техника. Младшая погибла, надышавшись дымом. Жизнь второй сейчас спасают в больнице.