С 26 по 30 апреля закрылось движение по 2-му Садовому мосту через Мойку

2-й Садовый мост ушел на ремонт. Фото: "Мостотрест".

Движение по 2-му Садовому мосту, который перекинут через Мойку от набережной канала Грибоедова (Царицынский проезд) к Марсову полю, закрылось на пять дней. С 26 по 30 апреля здесь будут трудиться дорожные рабочие, которые заменят износившийся асфальт.

- С 26 по 30 апреля в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по 2-му Садовому мосту. Маршрут объезда: Садовая улица - Невский проспект - Большая Конюшенная улица - набережная канала Грибоедова - Конюшенный переулок - Большой Конюшенный мост - Мошков переулок- Миллионная улица- набережная Лебяжьей канавки - набережная реки Мойки, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Напомним, что первый мост для движения транспорта -конки - был построен здесь в 1876 году. Ныне существующая переправа создана в 1967 году. В 2022-м ей исполнится 55 лет. Единственный капремонт моста был выполнен в 1998 году.