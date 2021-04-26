Прокуратура начала проверку аварийной посадки грузового самолета в Пулково

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой грузового самолета в Пулково / Фото: СЗ транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой грузового самолета Ан-26 в аэропорту Пулково. Рейс MTL9560, летевший из Хельсинки в Санкт-Петербург, в 08:26 часов понедельника, 26 апреля 2021 года, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. В 08:36 часов борт благополучно приземлился.

- По предварительным данным, во время полета командир воздушного судна запросил аварийную посадку в связи с отказом левого двигателя, - рассказали в транспортной прокуратуре.

Посадка произошла благополучно. На борту находились четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

Сейчас инспекторы проверяют готовность аварийно-спасательных служб аэропорта Пулково и оперативность их действий в связи с аварийной посадкой самолета. После этого будет дана оценка.