Пять новых направлений полетов из Пулково представлены перед майскими праздниками

Из Пулково открываются рейсы в Барнаул, Владивосток, Горно-Алтайск, Томск и Хабаровск. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пять новых направлений полетов по России из Петербурга значатся в летнем расписании авиакомпании Nordwind. В списке направлений из Пулково есть рейсы в Барнаул, Владивосток, Горно-Алтайск, Томск и Хабаровск, что актуально в преддверии длинных майских праздников.

- 24 апреля перевозчик открыл рейсы между Санкт-Петербургом и Барнаулом. Расписанием предусмотрено два рейса в неделю: по вторникам и субботам. 26 апреля выполнен первый рейс в Томск, они запланированы по понедельникам, четвергам и субботам, - сообщает пресс-служба Пулково.

29 апреля авиакомпания запускает рейсы из Петербурга в Горно-Алтайск и Хабаровск - самолеты будут летать три и два раза в неделю соответственно.

А вот перелетов до Владивостока придется подождать: они будут выполняться по вторникам и субботам с 1 июня.