Напавшему на сестру полярника Чилингарова предъявили обвинение в покушении на убийство

СК предъявил петербуржцу обвинение в покушении на убийство сестры полярника Чилингарова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга в понедельник, 26 апреля 2021 года, предъявил обвинение 59-летнему мужчине за покушение на убийство Наталии Чилингаровой, сестры знаменитого полярника-исследователя Артура Чилингарова. Нападение произошло вечером 20 апреля в парадной дома на Васильевском острове, где живет 72-летняя женщина.

- На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, с целью убийства мужчина нанес сестре исследователя-полярника Артура Чилингарова не менее двух ударов ножом в голову и руку, - рассказали в комитете.

Завершить начатую расправу над женщиной мужчина не смог, так как на крики Наталии прибежала соседка, которая спугнула преступника. Благо, серьезных травм она не получила. После осмотра в больнице ее отпустили домой.

Нападавшего задержали в тот же день в доме 29 по 2-й линии ВО. Известно, что ранее он был судим за кражи, изнасилование и побои. Сейчас его поместили в СИЗО на два месяца пока идет расследование.