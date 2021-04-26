Полосу перекрыли на КАД у развязки с Приморским шоссе

У развязки КАД с Приморским шоссе ограничат движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Одну полосу внутреннего кольца КАД перекрыли на пять дней в районе развязки с Приморским шоссе. С понедельника здесь начали менять водосливные лотки, расположенные по краю дороги.

- В связи с производством работ по замене прикромочных лотков в полосе безопасности дороги, в период с 26 по 30 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

По второй полосе скорость движения ограничена до 50 км/ч. Учитывая, что на этом участке всего две полосы для машин, то есть вероятность возникновения пробок. Место работ будет обозначено знаками и пластиковыми барьерами.

Водителей просят соблюдать все правила движения и заранее продумывать маршрут поездки.