Мусоропровод горел в доме на проспекте Ударников

Мусоропровод и щитовую тущили в Красногвардейском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пламя и сильное задымление на первом этаже разбудили утром 26 апреля жителей дома 19, корпус 1 по проспекту Ударников. В 7:43 с этого адреса поступил сигнал о пожаре в мусоропроводе.

- 16-этажный жилой дом, на 1 этаже происходило горение мусора в мусоросборнике на площади три квадратных метра и в электрощитовой на площади четыре квадратных метра. В 08:03 ликвидировано открытое горение, сильное задымление, проводится проливка вентиляционной шахты, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

В 09:55 пожар был полностью ликвидирован. На месте происшествия работали три единицы техники и 15 человек личного состава противопожарной службы МЧС.

Сейчас на адресе идет разбор завалов, устанавливаются причины возгорания. Сведения о пострадавших не поступали.