Более 700 человек заболели и 37 умерли от коронавируса в Петербурге на 26 апреля 2021 года

Более 700 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 26 апреля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные по тому, как протекает пандемия в Санкт-Петербурге. Так, на понедельник, 26 апреля 2021 года, в Северной столице зарегистрировано еще 706 случаев заражения. Отметку в 700 заболевших пандемия вновь преодолела вчера. До того в течение недели прирост зараженных был менее 700 человек.

- За все время пандемии в Петербурге зафиксировано 412 864 случая заражения коронавирусом. Из них 13 082 -смертельные случаи. За последние сутки скончались 37 человек. Выздоровевших уже 370 626 пациентов, из них 834 были выписаны накануне, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 26 апреля 2021 года / Фото: Яндекс

В комитете по здравоохранению рассказали, что на 25 апреля количество больных новой коронавирусной инфекцией по сравнению с прошлым воскресеньем выросло на 76 процентов. К врачам с жалобами на болезнь обратились 294 человека.

В Ленинградской области ситуация стабильная. За сутки заболели 83 человека, столько же и выздоровели. Скончались 9 местных жителей. За все время инфекция была обнаружена у 42 240 человек, из них выздоровели 39 558 и умерли 1141.