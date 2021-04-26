Петербуржцев попросили оценить качество весенней уборки в их районах

Петербуржцам предложили оценить качество весенней уборки города Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Санкт-Петербурга попросили оценить качество весенней генеральной уборки в их районах. В понедельник, 26 апреля 2021 года, стартовала последняя неделя месячника по благоустройству, а это значит, что основная работа уже сделана. Горожанам предложили пройти небольшой опрос на сайте Смольного, который продлится до 10 мая.

- Осталась неделя, чтобы каждый успел завершить все поставленные на апрель масштабные задачи и перейти к майским плановым работам по содержанию города. Несмотря на то, что весенняя уборка еще продолжается, горожане уже могут сделать вывод насколько хорошо организованы весенние работы в их районе, - сказал вице-губернатор Николай Бондаренко.

Голосование проходит на сайте администрации города. Петербуржцам надо выбрать район, в котором они живут, а также один из пяти пунктов, как они оценивают уборку.

В прошлом году весной в голосовании приняли участие около 40 тысяч человек. В пятерку лучших, по мнению горожан, тогда вошли Петродворцовый, Кронштадтский, Фрунзенский, Пушкинский и Петроградский районы города.