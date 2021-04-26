Георгиевские ленточки начали раздавать в Петербурге 26 апреля

В Петербурге стартовала акция «Георгиевская ленточка» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в понедельник, 26 апреля 2021 года, стартовала акция "Георгиевская ленточка". Традиционно волонтеры стоят возле станций метро и раздают оранжево-черную ленту всем желающим. Сегодня акция пройдет только у "Гостиного Двора", а ближе к Дню Победы охватит все станции подземки.

- 26 апреля с 15:00 до 19:00 у станции метро "Гостиный Двор" волонтеры Победы раздадут первые георгиевские ленточки, - рассказали в Смольном.

В следующий раз получить ленточку можно будет 6 и 7 мая с 17:00 до 19:00. Для этого подготовлено более 300 лет. Также георгиевские ленточки будут раздаваться 8 и 9 мая на праздничных мероприятиях.

Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в Петербурге в 2005 году. С тех пор это стало традицией. Георгиевская лента соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годы".