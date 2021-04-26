Световые проекции Казанского и Троицкого соборов украсили фасад здания на площади Ломоносова в Петербурге

Световые проекции украсили фасад здания на площади Ломоносова в Петербурге / Фото: Ленсвет

Площадь Ломоносова в Санкт-Петербурге теперь украшает световая проекция четырех достопримечательностей города, созданных важными для Северной столицы архитекторами. В понедельник, 26 апреля 2021 года, в "Ленсвет" рассказали, что изображения появляются в вечернее время вместе с основным световым оформлением.

- С пятницы начали отображаться фамилии первых четырех архитекторов, затем имена зодчих будут периодически сменять друг друга. Все они работали на благо нашего города, - рассказали в компании.

Так, вечером на здании можно увидеть проекцию Верхних палат Петра Великого в Петергофе работы Жана-Батиста Леблона, Казанский собор Андрея Воронихина, павильон Катальной горки в Ораниенбауме, построенный по проекту архитектора Антонио Ринальди и Троице-Измайловский собор Василия Стасова.

Эта своеобразная выставка под открытым небом будет в Петербурге на постоянной основе.