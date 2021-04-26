Полиция третьи сутки разыскивает без вести пропавшего 13-летнего мальчика в Петербурге

Полиция просит петербуржцев помочь с поисками без вести пропавшего мальчика / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция уже третьи сутки разыскивает без вести пропавшего мальчика. Около шести вечера в пятницу, 23 апреля 2021 года, в отделение МВД по Кировскому району обратилась 44-летняя женщина, мать подростка. Она пояснила, что ее 13-летний сын Никита Афонин несколько часов назад ушел из дома и до сих пор не вернулся.

- По информации матери, подросток может заниматься попрошайничеством как на улицах, так и в общественном транспорте, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

13-летний мальчик пропал 23 апреля / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

На данный момент местонахождение мальчика еще не установлено.

Мальчик ростом около 146 сантиметров, худой. У него короткие светло-русые волосы, голубые глаза, а на лице много прыщей. В день пропажи был одет в серую куртку в сине-зелено-коричневых полосках, синие ботинки и серую шапку.

Полиция просит петербуржцев делиться любой информацией о местонахождении школьника по телефонам: 8 (812) 573-13-10, 252-02-02 либо 112.